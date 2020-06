Nach sechs Jahren den ersten Gipfel bezwungen

Bensheim.Trotz erheblicher Einschränkungen bedingt durch die Corona-Pandemie ist es geschafft: Alle 18 Schülerinnen der Klasse 10c des Realschulzweiges der Liebfrauenschule haben ihren Abschluss in der Tasche und konnten dies gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern und den Lehrern, die sie in den vergangenen Jahren begleitet haben, gebührend feiern.

Der ökumenische Gottesdienst und die Feierstunde fanden in der Anne-Frank-Halle und ohne persönliche Überreichung der Zeugnisse statt – diese waren zuvor an den Plätzen der Schülerinnen hinterlegt worden.

„Bergtour“ der besonderen Art

Im Gottesdienst, der musikalisch durch Gesang und Klavierspiel von Musiklehrer Gerhard Bönig untermalt wurde, stand ein zentraler Gedanke der Bergpredigt im Mittelpunkt: „Ihr seid das Licht der Welt. ...So lasst denn Euer Licht leuchten vor den Menschen.“

Pfarrerin Carmen Oestreich, zugleich die Religionslehrerin der 10c, knüpfte an diese Worte an, indem sie die Schülerinnen ermunterte, auf diese Zusage Gottes zu vertrauen und ihr Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern selbstbewusst hinaus in die Welt zu gehen und zu zeigen, was in ihnen stecke, ein Licht zu sein für andere - aber auch für sich selbst.

In der anschließenden akademischen Feier verlieh zunächst Realschulzweigleiterin Cornelia Windolf ihrer Freude Ausdruck, dass trotz der besonderen Bedingungen eine Feier gemeinsam mit den Familien und den Lehrern stattfinden könne – wenn man sich auch „das alles ganz anders vorgestellt“ habe.

Überhaupt sei in den letzten Jahren mit den jetzt glücklichen Absolventinnen vieles „ganz anders“ gewesen, als man sich das vorgestellt habe – sie seien teilweise eine „besondere Herausforderung“ gewesen, für die Lehrer, aber vor allem auch für sich selbst.

Mit umso größerer Freude gratuliere sie nach sechs Jahren zu den erreichten Abschlüssen, darunter mit einer 1,6 und zweimal 2,0 sehr erfreuliche Ergebnisse. Die Schülerinnen seien besonders in den letzten Monaten an der ungewöhnlichen Situation gewachsen und hätten gezeigt, was in ihnen stecke.

Dass diese „Bergtour“ mit der diesjährigen 10c bis zum glücklichen Erreichen des Gipfelkreuzes eine besondere Herausforderung gewesen sei, griffen auch der stellvertretende Schulleiter, Peter L. Born, und die Klassenlehrerin der 10c, Christiane Ehret-Jeltsch, in ihren Abschiedsworten auf.

Beide verwendeten in ihren Reden das Bild einer Bergwanderung mit allen ihren Herausforderungen und Höhen und Tiefen, um den Weg zu den ersehnten Abschlüssen zu beschreiben.

Turbulenzen und Stolperer

Auf dem Weg zum Gipfel habe es durchaus Turbulenzen und Stolperer gegeben, manches Mal habe der Absturz gedroht, doch zum Glück habe es in Eltern und Lehrern erfahrene Bergführer gegeben, die ein Sicherungsseil geboten hätten, das das Schlimmste habe verhindern können. „Jetzt geht es immer weiter hoch hinaus!“, zitierte Born Tim Bendzkos bekannten Song. Born wird zum Ende dieses Schuljahres in den Ruhestand versetzt.

Christiane Ehret-Jeltsch erinnerte in ihrer Rede an die ein Jahr zurückliegende Klassenfahrt an den Königssee und den Ausflug der Klasse auf den nahe gelegenen Jenner. Allerdings wählte die Klassenlehrerin als Sinnbild für den herausfordernden Weg bis zum Gipfel die auf den ersten Blick bequemer erscheinende Fahrt mit der Jenner-Bergbahn.

Ihr Erfolgsrezept für ein erfolgreiches Bestehen der Prüfung: 1. „Augen zu und durch!“ – im wahrsten Sinn des Wortes. 2. Nimm dir jemanden mit, dem du vertraust, am besten bedingungslos. 3. Nicht nach unten sehen! Nach Bestehen dieser großen Herausforderung wünsche sie den Schülerinnen die Zuversicht, loszugehen auch in dieser Zeit der Unsicherheit und Verunsicherung, den Mut, weiterzugehen, auch wenn sie einmal mit Angst und Zweifeln zu kämpfen hätten, und das Selbstvertrauen, anderen zu zeigen wer sie seien und was sie könnten.

Mit Pauken und Trompeten

Die Elternvertreterinnen, Frau Weickert und Frau Müller, erinnerten die Schülerinnen an den besonderen Empfang, der ihnen in Klasse 5 „mit Pauken und Trompeten“ an der LFS bereitet worden war. Sie dankten den Lehrern, dass sie die besondere Herausforderung angenommen und die Klasse nie aufgegeben und trotz der vielfältigen Herausforderungen der letzten Monate zu einem erfolgreichen Abschluss geführt hätten.

Passend zu ihren „besonderen“ Mädchen überreichten sie der Schule als Abschiedsgeschenk eine botanische Besonderheit: ein Gingko-Bäumchen, das mit Herzen dekoriert war, auf denen die guten Wünsche der Absolventinnen für die Schule verewigt waren, und das einen besonders schönen Platz auf dem Schulgelände finden wird.

Besonders laut, besonders lustig

Auch die Schülerinnen verabschiedeten sich herzlich von ihren Lehrern, dankten ihnen und ihren Eltern für deren große Geduld und betonten ebenfalls, als wie „besonders“ sie ihre eigene Klasse erlebt hätten: besonders laut, besonders anstrengend, manchmal besonders unmotiviert, besonders diskussionsfreudig, besonders chaotisch, aber auch besonders lustig – zwar nicht perfekt, aber gerade dadurch eben etwas ganz Besonderes. red

