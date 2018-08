Auch in diesem Jahr wird eine Ju 52 zu den Flugtagen nach Bensheim kommen. Nach dem Absturz einer Maschine in der Schweiz wird der Flugbetrieb am 17. August wieder aufgenommen – rechtzeitig zur Veranstaltung des Vereins am 18. und 19. August. Unser Archivbild stammt aus dem Jahr 2016.

© Neu