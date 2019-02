Nachfragen zum Haus am Markt

Bensheim.Für die Rathausspitze sind Abriss und Neubau der Immobilie Haus am Markt beschlossene Sache. 6,8 Millionen Euro soll das Vorhaben – wie berichtet – kosten. Mietverträge haben Café Extrablatt, Familienzentrum und Hospiz-Verein unterschrieben. Für den Bau soll die MEGB verantwortlich zeichnen. Aus der Koalition von CDU, GLB und BfB wird es keinen Widerspruch geben, wenngleich das Dreierbündnis einen Antrag für die Stadtverordnetenversammlung gestellt hat.

Die Fraktionen von FDP, AfD und Stadtverordneter Rolf Tiemann (FWG) wollen es genauer wissen und fragen kritisch nach, teilen sie in einer Pressemitteilung mit. Nachdem die Rathausspitze wie gewohnt zuerst die Öffentlichkeit über die Medien und dann erst die Fraktionen über die neuesten Entwicklungen beim Thema Haus am Markt, zum Beispiel bezüglich des nun zu erwartenden Gastronomen für das Objekt, infomiert habe, stelle man dem Magistrat weitergehende Fragen zur Beantwortung vor oder zur Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag (14.).

Im Einzelnen will man wissen: „Welchen Kosten für welche Aktivitäten und Beauftragungen sind bereits der MEGB und der Stadt in Verbindung mit dem geplanten Abriss und dem Neubau des Hauses am Markt entstanden? Hierzu erbitten wir eine umfassende Beantwortung, die insbesondere alle Kosten in Verbindung mit dem gescheiterten Vorhaben der H&M-Ansiedlung und der jetzigen Planung gemäß der entsprechenden Verwaltungsvorlage und die internen Organisations- und Verwaltungskosten von MEGB und Stadt beinhaltet.

Welche Kosten entstehen auf Grund bereits erteilter, noch nicht abgewickelter Aufträge? Welche Aufträge sind das? Welcher Mietzins ist mit den drei vorgesehenen Mietern vereinbart? Liegen unterschriebene, verbindliche Mietverträge vor (in der entsprechenden Verwaltungsvorlage wird nur von Vermietungszusagen gesprochen)? Wenn ja, über welche Dauer und mit welcher Verlängerungsoption sind die Verträge geschlossen? Welche Ausstiegsklauseln gibt es seitens der Mieter und der MEGB beziehungsweise der Stadt? Wie sieht die Wirtschaftlichkeitsrechnung der MEGB im Detail für das Vorhaben gemäß der betreffenden Verwaltungsvorlage aus?

Welche Aktivitäten hat die Stadt beziehungsweise die MEGB in den letzten Jahren unternommen, um für das bestehende Haus Mieter zu finden? Woran sind diese Aktivitäten gescheitert?“

Komfortable Mehrheit

FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Steinert, AfD-Fraktionsvorsitzender Erwin Schuster und Rolf Tiemann von den Freien Wählern weisen bei dieser Gelegenheit darauf hin, dass die MEGB GmbH – wie mehrfach berichtet – zu 100 Prozent Tochterunternehmen der Stadt Bensheim und die Gesellschafterversammlung der MEGB personengleich ist mit den Mitgliedern des haupt- und ehrenamtlichen Magistrats der Stadt ist, „in welchem die Koalition mit 9:2 eine höchst komfortable Mehrheit hat“.

Insofern seien die immer wieder kehrenden Hinweise seitens Rathausspitze und Koalition irreführend, man könne und müsse die Tätigkeiten der MEGB in ihren Planungen und Aktivitäten weitgehend von der Stadt getrennt sehen. red

