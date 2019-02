Nachhaltigkeit im Alltag umsetzen

Auerbach.Der Begriff „Nachhaltigkeit“ ist in aller Munde: Fahrverbote wegen des Dieselskandals, der Verzicht auf Plastiktüten oder der Ausstieg aus der Kohle. Alles hat das Ziel, den globalen Temperaturanstieg in Grenzen zu halten und die weltweite Umweltzerstörung einzudämmen.

Die Weltgemeinschaft hat sich auf 17 Nachhaltigkeitsziele geeinigt, die bis 2030 zu erreichen sind. Helfen solche Maßnahmen? Was kann jeder Einzelne tun? Und macht das individuelle Handeln überhaupt einen Unterschied? Diesen Fragen geht Roland Nickel in seinem Vortrag am Sonntag, 24. Februar, 19 Uhr, nach. Die Veranstaltung unter dem Titel „Wir haben nur diesen Planeten! – Die Agenda 2030 und ich“ findet im Auerbacher Bahnhof statt.

Eine Diskussion im Anschluss soll dazu beitragen, Impulse und Perspektiven für unser Denken und Handeln im Alltag zu entwickeln. Roland Nickel ist Betriebswirt und Pastor und arbeitet für eine Hilfsorganisation, die weltweit Hilfe in Armutsgebieten organisiert. red

Info: Weitere Info: Telefon 06251/8692831, E-Mail bensheim@ hope-center.eu

