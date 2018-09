Nacht der Musicals im Parktheater

Bensheim.Nach einer erfolgreichen Tournee und vielen ausverkauften Hallen kommt „Die Nacht der Musicals“ wieder nach Deutschland – mit einem neuen Programm. In Bensheim gastieren die Künstler am 18. Februar 2019 um 20 Uhr im Parktheater.

In der zweistündigen Aufführung präsentiert die Besetzung nach Angaben der Veranstalter die erfolgreichsten Songs aus „Tanz der Vampire“, „Elisabeth“, „Mamma Mia“ oder Musicalklassikern wie „Das Phantom der Oper“ oder „Der König der Löwen“. Auch die Hits aus dem Musical „Rocky“ dürfen bei dieser Veranstaltung nicht fehlen. Weitere Höhepunkte an diesem Abend sind Ausschnitte aus Neuproduktionen wie „Frozen“ mit „Let it go“.

Tickets sind unter anderem im Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816, erhältlich. red

