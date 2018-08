Nachverdichtung Thema bei FWG

Bensheim.Die Freie Wähler Gemeinschaft (FWG) trifft sich am heutigen Dienstag (21.) um 19 Uhr in der Weinschänke Hillenbrand zu ihrer wöchentlichen Sitzung.

„Bensheim ist eine Stadt, in der es sich gut und gerne leben lässt“, heißt es in einer Pressemitteilung der FWG. Dies zeige sich deutlich bei der Suche nach Wohnraum und den Miet-, Kauf- und Baupreisen. Um dieser Nachfrage nachzukommen, werde in bestehenden Wohngebieten immer mehr nachverdichtet. Auf großen Grundstücken mit „nur“ einem Haus werden weitere Häuser gebaut. Der vorhandene Garten im rückwärtigen Teil des Geländes wird dadurch versiegelt und kann nicht mehr seinen Beitrag für ein gesundes Klima leisten. Wie weit kann diese Nachverdichtung gehen, ohne das Bensheimer Klima irreparabel zu schädigen? Kann die Politik hier regulierend eingreifen? Diese und weitere Fragen zu dem Thema wird die FWG an diesem Abend erörtern. Gäste sind willkommen. red

