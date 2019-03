Nachwuchspianisten präsentieren sich

Nach erfolgreichen Streicher-Workshops in den Jahren 2012 bis 2016 und einem Dirigier-Workshop im vergangenen Jahr setzen die Kunstfreunde Bensheim in dieser Saison die Förderung junger Künstler erstmals mit einem Klavier-Workshop fort.

Seit September wird so zehn ambitionierten Nachwuchspianisten im Alter von neun bis 18 Jahren die Möglichkeit geboten, über einen längeren Zeitraum hinweg mit einem renommierten Klavier-Duo, dem Duo d’Accord, zu arbeiten. Die Kinder und Jugendlichen kommen aus Bensheim, Einhausen, Laudenbach und Neckargemünd. Was die jungen Menschen von den „Großen“ mitgenommen haben, werden sie am Sonntag, 31. März, zu Gehör bringen.

Das rund 50-minütige Programm des Abschlusskonzerts ist breitgefächert und reicht von Mozart, Grieg, Dvorák, Chopin, Debussy bis hin zu einer Eigenkomposition eines Teilnehmers. Beginn ist um 16 Uhr in der Mensa des Goethe-Gymnasiums.

Der Eintritt ist frei, im Anschluss an das Konzert gibt es einen kleinen Sektempfang. Interessierte Zuhörer sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.03.2019