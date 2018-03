Anzeige

Bensheim.Zweieinhalb Stunden dauerte die zweite Sitzung der Bensheimer Stadtverordnetenversammlung in diesem Jahr, zu der sich die Fraktionen erneut im Kolpinghaus trafen.

Bis zur nächsten Zusammenkunft gehen nun einige Wochen ins Land. Wegen der Osterferien startet die nächste Ausschussrunde Anfang Mai. Am Donnerstag, 17. Mai, steht dann die nächste Sitzung an. Die Tagesordnung steht noch nicht fest, allerdings sollte bis dahin ein neuer Entwurf für das sanierte Bürgerhaus vorliegen. Die erste Variante stieß in der Öffentlichkeit bekanntlich auf wenig Gegenliebe, so dass eine überarbeitete Version für die Modernisierung des 70er-Jahre-Baus durchaus mit Spannung erwartet wird. Mit den Entkernungsarbeiten im Inneren wird voraussichtlich am 2. Mai begonnen. dr