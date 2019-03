Nächstes Großprojekt für den Förderkreis

Auerbach.Bei der Mitgliederversammlung des Förderkreises der Evangelischen Kirchengemeinde Auerbach war die dringend notwendige und inzwischen abgeschlossene Sanierung der Stützmauer an der Bergkirche das beherrschende Thema. Vorsitzender Jürgen Ulrich gab in seinem Rückblick auf 2018 einen ausführlichen Rechenschaftsbericht über die erfolgreiche Spendenaktion des Förderkreises.

Trotz eines beachtlichen Zuschusses der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau, musste die Kirchengemeinde für die Sanierung 60 000 Euro aus eigener Tasche beisteuern. Die Malaktion in den drei kirchlichen Kitas und die Abgabe von Stofftragetaschen mit dem Bergkirchen-Motiv gegen eine Spende, waren werbewirksame Angelegenheiten. Auch die Interessengemeinschaft Auerbacher Vereine (IAV) unterstützte die Benefizaktion. Spenden in Höhe von 600 Euro von der Privilegierten Jagdgenossenschaft und ein kräftiger Zuschuss der Kerweabteilung des Kur- und Verkehrsvereins brachten zusätzlich Geld in die Kasse. Beim Bachgassenfest wurde kräftig die Werbetrommel gerührt, und beim vierten Kurkonzert im Kronepark waren Mitglieder des Förderkreises präsent und informierten die Zuhörer über die Dringlichkeit der Mauerarbeiten.

Ulrich erinnerte an den Tag des offenen Denkmals vor der Bergkirche. Zu diesem Termin wurde dem Vorsitzenden des Kirchengemeinderats eine erste Rate in Höhe von 10 000 Euro aus dem Erlös der seitherigen Aktivitäten überreicht.

Versteigerung während der Kerb

Sogar die Kerb stand im Zeichen des Wahrzeichens von Auerbach. Die amerikanische Versteigerung eines Fotos mit dem Motiv der Kirche brachte einen sehr guten Ertrag. Zu den großzügigen Unterstützern gesellte sich auch das Weingut Hanno Rothweiler.

Als Höhepunkt des Jahres nannte der Vorsitzende die Dorfweihnacht der Initiative „Ortsgespräch“, deren gesamter Erlös dem Förderkreis zweckbestimmt für die Sanierung der Stützmauer übergeben wurde. Abschließend zum Thema Bergkirche informierte Ulrich die Mitglieder, dass sich die Anstrengungen in den beiden vergangenen Jahren sehr wohl gelohnt haben und mittlerweile fast 30 Prozent der durch die Kirchengemeinde aufzubringenden Gelder gesammelt wurden. In Kürze werde man deshalb einen weiteren Spendenscheck von 10 000 Euro an den Kirchenvorstand weiterreichen. Dank sagte er im Namen des Vorstandes allen Spenden für ihre großen, aber auch kleinen Beiträge.

Im weiteren Verlauf der Mitgliederversammlung ging es vor allem um die Jugendarbeit, die Unterstützung der Kirchenmusik und eine weitere große Baumaßnahme: die grundlegende Sanierung des Gemeindehauses in der Bachgasse. „Hier werden erhebliche Mittel benötigt, um die Maßnahme umzusetzen. Der Förderkreis hat daher dieses Großprojekt in den Mittelpunkt der nächsten Jahre gestellt“, so Ulrich.

Neue Kraftanstrengung

Man werde beginnen, eine finanzielle Rücklage aufzubauen. Ein Signal vonseiten der Gemeinde, eine zweckbestimmte Zuwendung als Startkapital zu gewähren, sei ein erster Schritt. „Der Gesamtumfang der Mittel wird sehr viel höher sein, als bei der Sanierung der Stützmauer“, kündigte der Vorsitzende eine weitere Kraftanstrengung für unbestimmte Zeit an und bat um Unterstützung.

Ulrich bedankte sich abschließend bei seinem Vorstand, Stellvertreter Reinhold Behr, Kassenwart Gerhard Dietz und Schriftführerin Annette Wagner sowie allen Mitgliedern für deren ideelle und finanzielle Mithilfe. Aktuell hat der Förderkreis 88 Mitglieder. gs

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 30.03.2019