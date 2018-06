Anzeige

Bensheim.Am Donnerstag, 21. Juni, bietet das Familienzentrum Bensheim einen Schultüten-Nähkurs an. Der Kurs findet um 15 Uhr in der Nanai-Stoffwerkstatt statt. Monster, Prinzessin, Saurier oder Einhörner? Im Kurs nähen die Teilnehmerinnen zusammen mit Marén Bischoff eine Schultüte. Damit nicht so viel Zeit verloren geht, sollte vorher schon ein Thema überlegt werden.

Geeignet für alle, die schon Grundkenntnisse im Nähen besitzen, mitzubringen ist ein Papprohling, 70 Zentimeter. Materialkosten werden zusätzlich zur Kursgebühr nach Verbrauch berechnet und am Kurstag abgerechnet.

Weitere Informationen unter Tel. 06251/805310 oder partner@famlienzentrum-bensheim.de. red