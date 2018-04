Nähschule das nächste Projekt

Anzeige

Die Nähschule ist für die Auswanderin der nächste logische Schritt nach Kindergarten und Schule und ein wichtiger Beitrag, um den Mädchen zu mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen zu verhelfen. Gelingt es, das Vorhaben zu etablieren, soll mittelfristig aus der Nähschule eine Kleiderfabrik erwachsen. Ein entsprechender Antrag bei der Regierung wurde gestellt, jetzt wartet man auf die Zertifizierung als Akademie für Bekleidungsfertigung.

Stillstand ist für die Bergsträßerin, die schon in der alten Heimat neben ihrem Beruf viel für das Ehrenamt – beispielsweise als Übungsleiterin in diversen Sportvereinen – geleistet hat, keine Option. Dabei weiß sie, dass sie sich auf ihre Freunde und Bekannten in Deutschland verlassen kann.

„Wir haben eine große Vertrauensbasis“, sagt sie vor allem mit Blick auf Gabi und Michaela Stief, die von Mörlenbach aus sicherstellen, dass es in Namibia nicht an Nachschub mangelt. Wie sich das Engagement vor Ort auswirkt, darüber können sich Mutter und Tochter in ein paar Monaten selbst ein Bild machen. Über Weihnachten ist eine Reise nach Namibia fest eingeplant. dr

