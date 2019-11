Närrische Unterstützung für das Hospiz Bergstraße

Bensheim.Seit dem 11.11. führen sie das Narrenzepter in Bürstadt – das neue Stadtprinzenpaar Sabine III. und Michael II. Seit einigen Jahren ist es in der Fastnachtshochburg Bürstadt ein Brauch, dass sich die Tollitäten während der Kampagne sozial engagieren und zu einer Spende aufrufen. In ihrer Antrittsrede gedachte Sabine III. ihrer im letzten Jahr an Krebs verstorbenen Mutter. „Es war mir sehr wichtig, dass wir durch unser Engagement etwas zurückgeben können. Das Palliativnetz Bergstraße stand in dieser schweren Zeit mit Rat und Tat zur Seite“, berichtete das Stadtprinzenpaar.

Es war für die beiden daher selbstverständlich, diese Arbeit mit einer Spende an das Hospiz Bergstraße in ihrer Kampagne zu unterstützen. Die hospizliche und palliative Betreuung im Kreis Bergstraße beinhaltet neben der ambulanten Begleitung der Familien vor Ort und der stationären Begleitung im Hospiz Bergstraße auch die Trauerbegleitung von Hinterbliebenen.

Gemeinsam mit dem DRK haben die Bürstädter Narren eine Blutspendenaktion ins Leben gerufen. Diese findet am 18. Februar 2020 in der Erich-Kästner-Schule in Bürstadt statt. Das Prinzenpaar hat neben einer aktiven Ansprache während der Sitzungen auch auf ihrer Webseite diesen Aktionen Raum gegeben. Interessenten haben die Möglichkeit, unter dem Stichwort „Prinzenpaar“ direkt ihre Spende an das Hospiz zu richten. red

Info: Weitere Informationen: www. buerstaedter-prinzenpaar.de

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.11.2019