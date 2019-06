Nahwärme im Neubaugebiet

Bensheim.Die Nutzung erneuerbarer Energie sowie die dezentrale Erzeugung von Strom, Wärme und Kälte sollen das Neubaugebiet in Fehlheim kennzeichnen, heißt es in einer Pressemittelung der CDU. Dazu wird der Entwurf des Bebauungsplans ergänzt, so dass vor dem abschließenden Beschluss noch eine weitere, eingeschränkte Offenlage erfolgen muss.

„In der Siedlung will die CDU ein innovatives Konzept zur Energieversorgung verwirklichen“, erklärt Stadtverordnete Petra Jackstein. Dazu zählen möglichst optimale Voraussetzungen, um Solarkraft zu nutzen. Der Bebauungsplan regelt sowohl die Firstrichtung als auch die Neigung der Dächer. Auf den Häusern sollen Photovoltaikanlagen installiert werden. Die Wahl des Stromversorgers bleibt frei.

Ermöglichen wollen die Christdemokraten auch ein Nahwärmenetz. Dieses könnte durch eine Kombination von Blockheizkraftwerken, Wärmepumpen und thermischen Speichern gespeist werden. Im Neubaugebiet ist eine Fläche für eine Energiezentrale vorgesehen, die für eine technische Trafostation und Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung zur Verfügung steht.

Weiter schreibt die Union, dass in dem Neubaugebiet ein Konzept beispielgebend umgesetzt werden soll, mit dem sich der Strombedarf der Haushalte selbst erzeugen und decken lässt.

Über den Bebauungsplan und weitere Vorlagen aus der aktuellen Sitzungsrunde beraten die Stadtverordneten der CDU am Dienstag (25.), um 19 Uhr, im Hotel Felix, Dammstraße 46, Bensheim. red

