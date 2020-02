Narrenmesse in Sankt Georg

Bensheim.Am Fastnachtsonntag (23.) soll der Hauptgottesdienst um 10.30 Uhr in Sankt Georg wiederum ein fröhlicher, von der Freude am Leben bestimmter Gottesdienst sein, mit einer Predigt in gereimter Form und mit schwungvollen Liedern; es darf geschmunzelt und auch geschunkelt werden. Der „freie Schorschblick“ wird thematisiert.

Mit dabei sind die Komitees und Garden der Grieseler Rote Funken, der BKG und der Frauenfastnacht. Für die musikalische Stimmung sorgen das Trommlerkorps der BKG, Matthias Braun und die Gesangsgruppe Die Konfettis.

Die Gruppe Konfettis, acht Sängerinnen und Sängern und vier Musiker, versteht es, ihr Publikum zu begeistern. Als Akteure in der Fastnachtshochburg Mainz gelten die Konfettis als eine der populärsten Gesangsgruppen im Großraum Rhein-Main. Nach dem Fastnachtsgottesdienst sind die Gottesdienstbesucher zu einem Sektumtrunk eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.02.2020