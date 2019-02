Narrenmesse mit den „Konfettis“

Bensheim.Die Pfarrei Sankt Georg lädt am Fastnachtsonntag, 3. März, um 10.30 Uhr zur großen und festlichen Narrenmesse in die Stadtkirche ein. Die Bensheimer Karnevalsvereine – BKG mit Trommlerkorps, Grieseler Rote Funken und Frauenfastnacht – werden mit Abordnungen dabei sein, ebenso die Fraa vun Bensem. Der Gottesdienst soll fröhlich und von der Freude am Leben bestimmt sein – mit einer Predigt von Pfarrer Thomas Catta in gereimter Form. Das Mainzer Gesangsensemble „Konfettis“ wird erneut die musikalische Gestaltung übernehmen und den Bogen von fastnachtlichen Klängen über Gospels und Musicalmelodien weit spannen.

Nach dem Gottesdienst lädt die Gemeinde Sankt Georg zu einem närrischen Sektempfang ein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 20.02.2019