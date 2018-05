Nathan Carter möchte Deutschland erobern – und startet in Bensheim

Anzeige

Wie bist du zur Musik gekommen?

Carter: Mein einer Großvater hat Akkordeon gespielt, und mit fünf Jahren habe ich es ihm nachgemacht. Der andere liebte Countrymusik. Johnny Cash, Willie Nelson und Dolly Parton – es gab zwei üppige Gründe, weshalb er Dolly Parton mochte. Im Ernst, ich wuchs mit dieser Musik auf. Zwar stamme ich eigentlich aus Nordirland, doch aus mir sollte kein guter Tänzer werden. Aber ich blieb bei der Musik, sang fünf Jahre lang als Chorknabe in meiner Geburtsstadt Liverpool.

War das ein gutes frühes Training für deine Stimme?

Carter: Es war sicherlich eine wichtige Erfahrung, auch was die Auftritte angeht. Wir sind mit dem Chor viel herumgereist, wir waren einmal in Rom und haben vor dem Papst gesungen. Das war schon eindrucksvoll

Vielleicht einer der Gründe für den heutigen Erfolg?

Carter: Möglicherweise hat er mich irgendwie gesegnet damals (lacht).

Wann ging es dann auf die große Bühne?

Carter: Ich habe die Schule mit 17 verlassen und bin durch eine Menge Pubs, Bars und Clubs gezogen. Dann ergab sich die Chance, in Irland einige Charity-Shows zu spielen, wo ich meinem späteren Manager begegnet bin. Er hat mich überredet, zu bleiben und eine Band zu gründen. Das war vor neun Jahren. Seither lebe ich in Irland, bin aber eine Menge auf Tour unterwegs, quer durch Großbritannien und Irland. Letztes Jahren wir in den USA und Kanada, 2016 in Australien. Dann haben wir uns entschieden, nach Deutschland zu kommen. Ich bin sehr gespannt, habe von Kollegen viel Gutes über das deutsche Publikum gehört. Vor kurzem haben wir im London Palladium gespielt. Viele Deutsche sind rübergekommen, um uns zu hören.

Deinen Durchbruch hattest du 2012 mit dem Bob Dylan Cover „Wagon Wheel“. Warum dieser Song?

Carter: Das war eigentlich ein Bluegrass-Stück, das wir im Studio mit Bass und Schlagzeug in einer eigenen Version gespielt haben. In Irland ging der Titel ganz hoch in die Charts, wir waren Platz eins in den UK-Single-Charts. Ein Jahr später hatte Darius Rucker mit dem gleichen Song einen Hit in den USA. Die Aufnahme und das Video dazu haben mir einen ordentlichen Popularitätsschub gegeben. Ich habe viele neue Leute kennengelernt.

Deine Musik ist ein Mix aus Country, Folk und keltischen Einflüssen, die ein großes, sehr diverses Publikum erreicht. Ist diese Art von Crossover endgültig im Mainstream angekommen?

Carter: In Großbritannien und den USA ist das sicher der Fall. Viele jüngere Leute haben diese Musik für sich entdeckt. Im TV gibt es eine Show namens „Nashville“, die sehr erfolgreich ist.

Aber nimmt die Bedeutung von Fernsehen und Radio nicht ab? Sind neue Kanäle wie YouTube heute nicht viel entscheidender, um die breite Masse zu erreichen?

Carter: Natürlich, Künstler wie Justin Bieber haben das ja im großen Stil bewiesen. Der Einfluss von sozialen Medien untereinander verändert sich aber ständig. Im Moment werden Videos auf Instagram häufiger gesehen als auf Facebook oder YouTube.

Gefällt dir diese Form von medialer Präsenz?

Carter: Ich nutze sie. Auch, wenn das während einer Tour eine ganze Menge Zeit frisst. Man kommt mit Fans in Kontakt. Das ist ein Teil des Business geworden.

Bei 150 Gigs im Jahr: Wann findest du die Zeit zum Songschreiben?

Carter: Nicht jeder Song ist eine Eigenkomposition. Es gibt einige Co-Writer und Coverversionen wie die Dylan-Sache. Einige Stücke stammen aber aus meiner Feder. Von den Stücken auf „The Journey“ denken wir, dass sie ganz gut zum deutschen Publikumsgeschmack passen. Hoffentlich werden wir Recht behalten.

Früher bist du vor 50, 60 Leuten aufgetreten. In Irland sind es heute bis zu 10 000. Sehnst du dich manchmal nach diesen intimen Konzerten zurück?

Carter: Eine Zahl irgendwo in der Mitte ist ja auch wunderbar. 200 bis 300 Zuhörer sind ein schöner Rahmen. Aber für die Band macht das keinen Unterschied. Wir geben immer unser Bestes. Wenn das Publikum mitsingt und mitklatscht, sind wir selig. Unsere Shows sind sehr energetisch und lebendig.

Was ist wichtiger für den Erfolg eines Musikers: Talent oder gutes Aussehen?

Carter: Ich hoffe, das Talent. Ich bin ohnehin kein Freund von dickem Make-up und dem ganzen Pomp. Zum Glück gibt es Photo-Shop. Image ist schon wichtig, gerade in Irland gibt es viele weibliche Fans. Aber die Musik und das Entertainment stehen für mich ganz klar im Vordergrund.

Was steht für dieses Jahr nach der Tour noch an?

Carter: Wir arbeiten an einem neuen Album. Außerdem habe ich ein Buch geschrieben über meine bisherige Reise. Dabei bin ich erst 27 Jahre alt (lacht). Es sind ja auch nur drei Seiten, na ja, ein paar mehr schon. Kapitel eines meiner Biografie sozusagen. Die „Journey“ geht weiter.

