Bensheim.Das Musiktheater Rex beendet am Dienstag, 7. August, mit der Band „Naturally 7“ seine Sommerpause. Los geht’s um 20. 30 Uhr in der alten Güterhalle in Bensheim.

In der Ankündigung heißt es: „Naturally 7 wurden im deutschsprachigen Raum bekannt durch ihre Zusammenarbeit mit Sarah Connor und Helene Fischer. Die sieben New Yorker gelten bereits seit vielen Jahren als eine der besten A-Cappella-Gruppen der Welt. Spätestens seit ihren Welt-Tourneen mit dem kanadischen Superstar Michael Bublé, bei der sie in 25 Ländern vor über vier Millionen Menschen als Special Guest auftraten, sind sie in der Musikwelt ein Begriff.“

Karten im Medienhaus Bergstraße (Tel. 06251/100816), im Internet www.musiktheater-rex.de und an der Abendkasse.