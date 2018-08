Naturkundliche Wanderung

Auerbach.Zu einer naturkundlichen Wanderung rund um Auerbach am Sonntag (26.) lädt der Odenwaldklub Auerbach ein. Rolf Habermeier informiert über landschaftliche Veränderungen in der Region, die durch Klimawandel, insbesondere durch Dürreereignisse, entstehen.

Ein aktuelles Thema, gerade in diesem Jahr, wo die Natur von einer langanhaltenden Hitzeperiode mit nur geringem Niederschlag betroffen ist. Die Wanderung beginnt um 9.30 Uhr am Alten Rathaus in der Auerbacher Bachgasse und dauert insgesamt vier Stunden. Zum Abschluss ist eine Einkehr geplant. Gäste, besonders auch Neubürger, sind willkommen. Informationen unter Telefon 06061/3152. red

