Naturschützer fordern eine alternative Planung

Die Altneckarniederung bei Schwanheim und Fehlheim, durchflossen vom Klärgraben, ist ein Grünlandband, regional von größter Bedeutung sowohl für den Landschaftsschutz wie auch für den Natur- und Artenschutz. Sie war deshalb auch ein Kernstück des Bensheimer Grüngürtels.

Diese Fläche sollte von Bebauung freigehalten werden. Dass dieser Konsens jetzt von Seiten der Stadt aufgebrochen werden soll, stellt den Wert der ganzen Grüngürtel-Planung der Stadt Bensheim in Frage. Wir lehnen daher den geplanten Eingriff in Form eines Kita-Neubaus in diese Niederungszone, hier und an anderen möglichen Stellen entschieden ab. Für die Kitas in Fehlheim und Schwanheim fordern wir eine alternative Planung.

Das Altneckarbett ist in seiner in etwa west-östlichen Erstreckung unverzichtbar für den Frischluftaustausch in Bensheim, wo Wachstum und Bebauung gerade stark zugenommen haben. Die Niederungen wirken der Aufheizung entgegen und gleichen Klimaextreme aus. Sie sind unentbehrlich für die Gesundheit der Bevölkerung.

Zudem speichern sie Grundwasser an und sind mit ihren anmoorigen Böden CO2-Speicher. Angesichts des rasanten Klimawandels brauchen wir diese Elemente dringend. Viele bestandsbedrohte Tier- und Pflanzenarten benötigen diesen Grünkorridor für den Austausch und für die Wanderungen.

Er ist Lebensraum für seltene Vogelarten, die hier brüten, für Amphibien und Insekten, Nahrungsraum und Rastfläche für weitere Arten (Schwalben, Drosseln, Störche, Greifvögel). Eine auch nur teilweise Überbauung schädigt dauerhaft den Lebensraum für alle diese Arten.

Eingriffe in diese Zone sind nicht wirklich ausgleichbar wie etwa einen Acker oder ein Stück Wald, den man an anderer Stelle wieder anlegen kann. Das Altneckarried ist dagegen ein einmaliges Naturerbe. Man kann es nicht ersetzen, nur zerstören. Wir müssen fürchten, dass mit einem ersten Zugriff auf die Niederungsflächen bald schon weitere Begehrlichkeiten laut werden, die die naturnahen Flächen nutzen wollen. Es würde rasch zu einer für die Natur tödlichen Verinselung des Lebensraumes führen.

Wir fordern von der Stadt und den Stadtverordneten, dass sie zum Kern-und Herzstück ihres Grüngürtelplans stehen und das Altneckarried als unverbauten Grünzug erhält. Vom RP Darmstadt müssen wir erwarten, das er als Aufsichtsbehörde dem Landschaftsverbrauch die Grenzen setzt.

Stephan Schäfer

Nabu Bensheim/Zwingenberg

Anmerkung der Redaktion: In einem offenen Brief haben sich mehrere Naturschutzverbände und Organisationen unter anderem an das Hessische Umweltministerium, das RP, Bürgermeister Rolf Richter und die Stadtverordnetenversammlung gewandt, um eine Bebauung des alten Neckarbetts zwischen Fehlheim und Schwanheim noch zu verhindern.

