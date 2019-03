Naturschützer pochen auf ICE-Konsens-Trasse

Bensheim.Der BUND Bensheim lehnt eine Neubautrasse an der Bergstraße entschieden ab und fordert weiterhin die Bündelung an der A 67, wie es auch der Bensheimer Koalitionsvertrag vorsieht.

Der Ortsverband begrüßt in einer Pressemitteilung die Stellungnahme des Bensheimer Magistrates gegen eine ICE-Trassenführung an der A 5. Ebenfalls vom Ortsverband und dem Kreisverband unterstützt werde grundsätzlich die von der Region 2009 vereinbarte „Konsenstrasse“ entlang der A 67 mittels eines bergmännisch ausgeführtem Tunnels von Langwaden bis Lorsch.

Diese Trassenführung wurde von zahlreichen Gemeinden, Städten, dem Kreistag und vielen Verbänden als Teil der Konsenstrasse intensiv diskutiert und beschlossen. Auch der BUND setzt sich für die Bündelung mit der A67 ein.

Die gemeinsame Forderung biete damit der Bahn seit 2009 die Möglichkeit, planerisch dies zu berücksichtigen. Leider sei die Trassenführung immer noch offen, so die Umweltschützer. Aus früheren raumplanerischen Überlegungen gebe es eine Trassenführung entlang der A5 durch Zwingenberg, Bensheim und Heppenheim, die dann in weitem Bogen nördlich Viernheim Richtung Mannheim geführt werden soll.

Eine weitere Trassenplanung ist an der A 5 beim Niederwald, Soldatenfriedhof, Leica-Kreisel/Segelflugplatz und dann am Rand von Schwanheim über die Weschnitz nach Einhausen und Lorsch. „Damit würden unter dem Vorwand vermeintlich geringerer Eingriffe in FFH- und Vogelschutzgebiete die letzten unzerschnittenen Landschaftsteile und viele Biotope auf Bensheimer Gemarkung für immer zerstört werden“, schreibt der BUND.

Verlust von Ackerland

Eine A 5-Variante quer durch die Bensheimer Westgemarkung sei aus vielerlei Gründen abzulehnen. Der Flächenverbrauch gegenüber der A 67 Variante mit Tunnelführung wäre gewaltig höher, Bauern würden wertvolle Anbauflächen verlieren, das Naherholungsgebiet zwischen Niederwald und Soldatenfriedhof wäre zerstört inklusive der dortigen seit 25 Jahren angelegten Ausgleichsmaßnahmen.

Es könne nicht sein, dass in Bensheim seit vielen Jahren dieser Gemarkungsbereich Richtung Fehlheim geschützt und ökologisch entwickelt werde und aus Darmstädter Sicht heraus es dann dazu komme, diesen wertvollen Bereich mit einer Bahntrasse zu beplanen.

Mitten durch das alte Neckarbett zwischen Dünenkette und Bergstraße durch ohnehin schon stark vom Verkehrslärm belastete Städte wie Zwingenberg, Bensheim und eventuell auch Heppenheim dürfe diese Streckenführung keinesfalls erfolgen.

Es wäre wünschenswert wenn die Streckenführung einer ICE- und Güterverkehrs-Trasse entlang der A 5 von der Bensheimer Stadtverwaltung und dem Magistrat den Bürgern und allen Verbänden und Gremien offengelegt werden würde, so der BUND. Nicht jeder kenne die Homepage des Beteiligungsforums Rhein Main Neckar. red

