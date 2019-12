Naturschutz und Haushalt

Bensheim.Viele Projekte für den Naturschutz sind im Haushalt 2020 vorgesehen. Die Fraktion der Grünen Liste Bensheim (GLB) bespricht die Anträge und Vorlagen zur kommenden Stadtverordnetenversammlung. Darunter ist auch das Naturschutzprogramm, welches gemeinsam mit den Verbänden beraten wurde.

„Als Grüne freuen wir uns, dass wir nicht nur ein Naturschutzzentrum an der Erlache haben, welches die Stadt mit 50 000 Euro pro Jahr mitfinanziert, sondern als Stadt auch in vielen Projekten engagiert sind“, sagt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

In 2020 sollen Laichtümpel wiederhergestellt und Feuchtgebiete entbuscht und entschlammt werden. Eine weitere Biotopvernetzung entlang der Graben- und Wasserläufe ist ein Anliegen, welches schon viele Jahre verfolgt wird und auch auf der Agenda in 2020 steht. Das Artenschutz-Projekt „Gebäudebrüter“ wird ein Schwerpunkt der Stadt in 2020.

Die GLB-Fraktion trifft sich am Dienstag (10.) um 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof, Bahnhofstraße, und berät die nachgereichten Zahlen zum Haushalt. red

