Netzwerk Demenz sagt Treffen ab

Bensheim.Das vom Netzwerk Demenz für den 4. Februar geplante Angehörigentreffen im Bürgerhaus Kronepark Auerbach muss Corona-bedingt ausfallen.

Bei dringendem Bedarf stehen Sigrid Schmeer (Awo Bensheim), Telefon 06251/1092650, oder Claudia Sänger (Caritasheim Sankt Elisabeth), Telefon 06251/108026, als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung.

Kontaktmöglichkeit

Wer sich über das Netzwerk Demenz informieren möchte, wendet sich an das städtische Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine unter Telefon 06251/8699162 oder per Mail an senioren@bensheim.de. ps

