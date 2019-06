Neubau finanziell eine „Punktlandung“

Bensheim.Zum ersten Mal fand die Jahreshauptversammlung der DRK-Ortsvereinigung Bensheim am Donnerstag in der neuen Unterkunft in der Rheinstraße 6 statt. Der Rückblick auf die Bauarbeiten und den Umzug im September 2018 war ein zentrales Thema der Versammlung. Doch auch die Neuwahl des Vorstands und Ehrungen standen auf dem Programm.

Im Zuge der Vorstandswahl wurden einige Posten neu besetzt.

...