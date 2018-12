Neubau kostet 450000 Euro mehr

Bensheim. Der offizielle Titel liest sich etwas sperrig: Sportfunktionsgebäude im südlichen Bereich des Weiherhausstadions. Allerdings lässt sich auch schwer kurz und knackig zusammenfassen, was seit Monaten am Eingang Dammstraße entsteht. Der Neubau beinhaltet künftig nicht nur moderne Umkleiden mit Duschen, sondern auch eine öffentliche Toilette, einen Gymnastiksaal sowie einen Werkstatt- und Aufenthaltsbereich für das Personal.

Das alles hat seinen Preis. Als 2015 die Grundsatzentscheidung gefällt wurde, lag die ziemlich grobe Kostenschätzung bei 1,71 Millionen Euro. Die hatte nicht allzu lange Bestand. 2,46 Millionen wurden aufgerufen, im November 2016 schließlich 2,55 Millionen. Energiesparverordnung und Haustechnik nannte die Rathausspitze damals als Ursache. Die Stadtverordneten (vor allem die Opposition) zeigte sich wenig begeistert.

Im Frühwinter 2018 sind die Arbeiten weit vorangeschritten - und wieder gibt es finanzielle Neuigkeiten, die keine Jubelstürme auslösen. Weitere 450 000 Euro müssen in das Projekt gesteckt werden, so dass man nun bei 3,015 Millionen Euro angelangt ist. In der Summe enthalten ist allerdings auch der Abriss der maroden alten Umkleiden, für den 103 000 Euro aufgerufen werden.

„Wir sind selbst nicht glücklich damit“, versicherte Erster Stadtrat Helmut Sachwitz (CDU) im Haupt- und Finanzausschuss. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 05.12.2018