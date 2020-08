Neubaugebiet „bringt nicht nur Vorteile“

Bensheim.Ihren diesjährigen Stadtrundgang hat die Bensheimer FDP in Form einer abendlichen Radtour zu drei Bensheimer Stadtteilen durchgeführt. Unter Leitung von FDP-Chef Holger Steinert nahmen mehrere Mitglieder aus Vorstand und Fraktion sowie einige Gäste bei hochsommerlichen Temperaturen aktuelle Entwicklungen im Stadtbild unter die Lupe.

Gestartet wurde in der Weststadt, wo sich die Teilnehmer zuerst am Berliner Ring das Gelände des FC Italia, bei welchem noch die Gebäude fehlen, den in der Entstehung befindlichen Bike Park daneben und die begonnene Baustelle für die Kindertagesstätte gegenüber ansahen.

Auf der einen Seite sei erfreulich, dass es mit zwei Sport- und einer Kinderbetreuungseinrichtung eine Erweiterung des Angebots am Berliner Ring gebe, andererseits bringe dies aber absehbar weiteren Verkehrs- und Parkplatzdruck mit sich, wenn diese drei Einrichtungen dann fertiggestellt und voll funktionstüchtig sein werden.

Hier gelte es künftig für klare Regelungen seitens Verwaltung zu sorgen, damit die Situation besonders zu bestimmten Zeiten und an Wochenenden beherrschbar bleibe.

Nächste Station auf der Tour war die Ortsmitte von Schwanheim, wo die Freidemokraten das Ergebnis der fast fertigen Straßenerneuerung in der Ortsdurchfahrt in Augenschein nahmen und mit Andreas Weinzirl, der mitten im Ort wohnt und einer der Sprecher der BI Straßenbeiträge war, sprachen.

Er berichtete, dass die Baumaßnahme im Zeitplan geblieben sei und die Anwohner seitens Baufirmen nicht mehr belastet wurden als unbedingt notwendig. Nichtsdestotrotz sei er froh, wenn die Maßnahme demnächst abgeschlossen sein werde und sich das innerörtliche Leben und der Verkehr wieder normalisieren dürften.

Anschließend fuhren die FDP-Aktiven nach Fehlheim, wo sie sich zuerst das Gelände ansahen, dass ursprünglich für den Bau der gemeinsamen Kindertagesstätte von Fehlheim und Schwanheim vorgesehen war und formal immer noch sei.

Dabei diskutierten die Freidemokraten das Für und Wider des Gemeinschaftsprojekts sowie der Alternative mit Neubau in Fehlheim im Neubaugebiet einerseits, was bezüglich Lage und Wegfall von Wohnraum durchaus kritisch gesehen werden könne, und Abriss und anschließendem Neubau der Einrichtung an der bestehenden Stelle in Schwanheim andererseits, was natürlich während der Bauzeit mit längerer Unterbringung der Kinder in Containern oder anderen Ersatzräumlichkeiten einhergehen dürfte und somit ebenfalls nicht unproblematisch sei.

Als letzten Punkt steuerten die Teilnehmer das Neubaugebiet im Norden des Orts an, dessen Größe und Konturen bereits erkennbar seien. Wenn dieses Gebiet vollständig bebaut und bezogen worden sei, werde sich die Einwohnerzahl Fehlheims erheblich vergrößern, was nicht nur Vorteile mit sich bringen dürfte.

Sowohl das Verkehrsaufkommen, als auch die Anforderungen an die Infrastruktur würden absehbar steigen, was unter Umständen ein Nachbessern bei der Verkehrswege- und Parkraumplanung und den ÖPNV, als auch Anreize für Geschäfte und Einrichtungen erforderlich machen könnte. red

