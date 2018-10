Neubaugebiet für junge Familien

Bensheim. Die Wohnungsnot in Deutschland, aber auch in Bensheim prangerte Stadtpfarrer Thomas Catta in deutlichen Worten an. „Wohnen wird immer mehr zu einem Renditeobjekt. Das ist zynisch und menschenverachtend“, sagte er am Donnerstag beim Spatenstich für das Neubaugebiet Alte Brotfabrik an der Werner-von-Siemens-Straße.

Dabei brauche jeder Mensch ein Zuhause. Dies sei ein Grundrecht und kein Privileg. Doch wie solle eine Stadt funktionieren, wenn sich die Bewohner die Mieten nicht mehr leisten können oder keine Chance haben, selbst ein Eigenheim zu bauen? „Das ist längst kein Problem mehr von Randgruppen, sondern trifft die Mitte der Gesellschaft“, wies der Geistliche auf eine Million fehlende Wohnungen in Deutschland hin. Dass auch die Kirchen gefordert sind, wollte er dabei gar nicht ausklammern. Mit dem aktuellen Vorhaben im Südwesten von Bensheim wolle die Gemeinde Sankt Georg mithelfen, dass Menschen sich ein Zuhause schaffen können.

Das 1,5 Hektar große Gelände gehört der Pfarrei, die mit der Stadt einen Vertrag über die Entwicklung des Areals geschlossen hat. „Wir haben Wert darauf gelegt, dass die Grundstücke in Erbpacht vor allem an junge Familien vergeben werden“, bemerkte Thomas Catta. dr

