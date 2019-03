Neubaupläne sollten dringend überdacht werden

Mir geht es in diesem Schreiben, das ich an Stadtverordnete geschickt habe, darum, noch einmal darüber nachzusinnen, was diese zu ihrer Entscheidung bewogen hat, ein intaktes 40 Jahre altes Haus mit Fahrstuhl, teilweise behindertengerecht, abzureißen und einen Neubau für gut zu heißen.

1. Der Ankauf der Fachwerkhäuser durch die Stadt an der Nordseite des Marktplatzes ist gescheitert. Der Verkaufspreis wurde so hochgetrieben, dass die Stadt als Käufer mit Vorkaufsrecht aussteigen musste. Sie sind nun dem Verfall, dem Zufallskauf oder gar dem Antrag auf Abriss wegen zu hoher Renovierungskosten überlassen. Diese letzte Entwicklung ist eine entscheidende Niederlage für die Pläne der Stadt, denen die Stadtverordneten bereits zugestimmt haben.

Seitenflanke im Todesschlaf

2. Ein Markstein auf dem Weg der Stadt zur Belebung des Marktplatzes ist somit entglitten. Was kann ein Café am oberen Ende des Platzes, in dem soziale Einrichtungen wie das Hospiz und das Familienzentrum beherbergt werden, schaffen, um Belebung zu erreichen, wenn in der gesamten nördlichen Nachbarschaft die Seitenflanke von drei Fachwerkhäusern bereits den Todesschlaf angetreten haben.

3. Die Gesamtkosten für Abriss und Neubau belaufen sich auf 6,8 Millionen Euro – nach heutiger Kalkulation. Diese lassen sich kaum durch eine erfolgreiche Gastronomie wieder hereinholen.

4. Ist es gegenüber dem Steuerzahler gerechtfertigt, diese ungeheure Summe für Abriss und Neubau auszugeben und ein solches ungewisse Projekt weiter zu verfolgen?

5. Obwohl noch gar keine Baugenehmigung vorliegt, wurden gesunde Bäume für geplante Baumaßnahmen bereits vorschnell am Marktplatz gefällt.

6. Das Thema Koalitionszwang wage ich gar nicht zu erwähnen.

7. Allein im Stadtgebiet unterschrieben mehr als 1300 Wähler und stimmten für den Erhalt des Hauses.

8. Angesichts einer bevorstehenden wirtschaftlichen Rezession, angesichts Onlinehandel und Shoppingzentren mit kostenlosen Parkplätzen ist es generell schwer, wenn nicht ein reines Glücksspiel, interessante und attraktive Geschäfte zum Einzug zu gewinnen.

9. Auf meine Leserbriefe erhielt ich viele zustimmende Anrufe und wurde angesprochen und gelobt.

10. Ist es sinnvoll, angesichts der Bedenken der Bürger, das Projekt weiter zu verfolgen?

11. Der Marktplatz behält seine Funktion. Er wird für das Winzerfest und andere große Veranstaltungen immer dringend gebraucht.

12. Verabschieden sie sich angesichts der jüngsten Entwicklung von der illusionären und verlockenden Vorstellung einer Belebung des Marktplatzes. Befürworten sie kein unverantwortliches Risiko. Vergeuden sie kein Baugeld, das nicht aus ihrer Tasche stammt. Es gibt die Alternative zum Neubau: Verzicht auf Gewinnmaximierung, Erhalt, Renovierung und Vermietung für bezahlbare Mieten.

14. Ein Weg der kleineren Schritte: Auf dem Marktplatz lässt sich sofort auch einiges ändern: Es gibt nur wenige Sitzmöglichkeiten, keine Sitzgruppe, keine Wochenendveranstaltungen und Events. Es gibt keinen Spielplatz, keine Ecke zum Verweilen, keinen Imbiss.

Neubau auf dem Hoffart-Gelände

15. Eine sinnvolle Entscheidung: Anstatt „Haus am Markt“ ein „Haus am Theater“. Das ist mein Vorschlag für eine Belebung des Lebens der Stadt und für eine sinnvolle Investition. Das schon lange freistehende Hoffart-Gelände, das direkt anschließt, gehört der Stadt. Dort kann sich die MEGB mit einem Neubau und Anbau, egal in welchem Baustil, austoben.

16. Sollten die Stadtverordneten nicht auch auf die Stimmen ihrer Wähler hören? Wer verbietet ihnen in Anbetracht der neuen Ausgangslage, ihre Meinung zu ändern und sich positiv für den Erhalt eines wertvollen Objektes zu entscheiden?

Claus Dennhardt

Bensheim

