Bensheim. Ein bisschen praktischer Anschauungsunterricht ist nie verkehrt: Mitten im städtischen Empfang für die Neubürger am Samstag im Varieté Pegasus erreichte Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn eine Alarmmeldung: Mülltonnenbrand in der Gartenstraße.

Bensheims Feuerwehrchefs tauschte Ausgeh-Uniform gegen Arbeitsklamotten, schmiss Blaulicht und Sirene seines Dienstwagens an und fuhr los. Er bestätigte damit seine eigenen Worte, die kurz zuvor auf der Bühne gesprochen hatte: „Im Schnitt haben wir täglich einen Einsatz, aber sie wohnen in einer sicheren Stadt. Die Freiwilligen Feuerwehren mit 300 Männern und Frauen sind für Sie da.“ Karn bewies außerdem, dass Bensheimer selbst bei widrigen, weil heißen äußeren Bedingungen ihren Humor nicht verlieren. Er sei gefragt worden, ob ihm in der Uniform samt Mütze nicht zu warm sei. Seine Antwort: „Wenn es einem Feuerwehrmann zu warm wird, dann wird es für Sie Zeit, den Saal zu verlassen.“

Der Stadtbrandinspektor war einer von vielen Akteuren, die Bürgermeister Rolf Richter den Neubürgern präsentierte. Die bekommen so einen schnellen Überblick, wer in der Stadt für was zuständig ist und mit wem sich eine Kontaktaufnahme bei individuellen oder allgemeinen Anfragen lohnt. 1500 Personen, die zwischen Mai 2017 und April 2018 Bensheim zu ihrem neuen Wohnort gemacht hatten, erhielten eine Einladung - zugesagt hatten mehr als 170. dr