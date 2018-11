Neue Allee im Fürstenlager

Auerbach.Der Herbst ist Pflanzzeit. In vielen historischen Gärten werden derzeit Gehölze nachgepflanzt – so auch im Fürstenlager in Auerbach.

Gerade ist im Staatspark eine Speierlingsallee neu entstanden. Die Gärtner setzten 28 neue Bäume, die den nach historischen Plänen neu modellierten Weg zum Freundschaftstempel oberhalb der Herrenwiese flankieren.

Der weitläufige Landschaftsgarten auf den Hängen der Odenwald-Ausläufer war von 1790 an durch das Landgrafenpaar des Hauses Hessen-Darmstadt als Zierfarm angelegt worden. Es zog sich für die Sommerfrische in das Fürstenlager zurück, das sich mit kleinen weißen Gebäuden um einen Brunnen in einen idyllischen Talkessel schmiegt.

Die vielen Spazierwege erschließen die waldigen Hänge und sind weithin sichtbar von Pappeln gesäumt: ein Hauch von Italien in der Landschaft. Obstbäume stehen dagegen am Rande der Wiesen-Wege, die in die offene Landschaft überleiten, aus der sich von zahlreichen Punkten im Park (Weit-)Sichten eröffnen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.11.2018