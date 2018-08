Neue Altstadt und Schifffahrt

Bensheim.Die SPD hatte zu einer Tagesfahrt nach Frankfurt eingeladen, die auf so große Resonanz stieß, dass für die mehr als 50 Teilnehmer kurzfristig ein größerer Bus eingesetzt werden musste.

Schwerpunkt der Fahrt war eine Führung durch die neue Altstadt in Frankfurt, also um das Gebiet, das sich dem Römer Richtung Main anschließt. In sechs Jahren hat sich Frankfurt eine neue Altstadt gebaut. 35 Häuser geben dem Herzen der Metropole wieder ein historisches Gesicht. Jetzt schon ist das Quartier für alle offen, obwohl die offizielle Eröffnung erst im September erfolgt.

Auf den alten Gebäude-Grundrissen wurde neu gebaut, wobei sich harmonisch schöpferische Nachbauten und reine Neubauten ineinander fügen. Drei Stadtführer gaben dem in drei Gruppen aufgeteiltem Teilnehmerfeld eineinhalb Stunden lang interessante und vielfältige Informationen.

Danach war freies Bummeln in und um die Frankfurter Kleinmarkthalle angesagt, wo der berühmten Fleischwurst und anderen Delikatessen zugesprochen wurde. Eine knapp einstündige Schifffahrt am Main führte an der Skyline Frankfurts vorbei, die man bei bestem Sonnenwetter vom Oberdeck betrachten konnte.

Schließlich ging es auf Umwegen – bedingt durch die Straßenbaustellen in Frankfurt – nach Sachsenhausen, wo im „Eichkatzerl“ bei Apfelwein und deftigem Essen der erlebnisreiche Tag beendet wurde. wf

