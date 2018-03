Anzeige

Doris Stärtzel möchte mit ihrem Angebot „Gruneme Babbelstubb“, die Mundart pflegen und erhalten, und bietet vierzehntägig (ab 17. April) einen Treff von 16 bis 17 Uhr an.

Ortsbeiratsmitglied Heidi Unrath und ein achtköpfiges Team engagierter Bürgerinnen organisiert den offenen Begegnungstreff „Gruneme Stubb“. Ab dem 5. April wird donnerstags (außer dem letzten Donnerstag im Monat) von 15 bis 18 Uhr die Räumlichkeit geöffnet, um hier Menschen aller Generationen eine Gelegenheit zu bieten, sich zwanglos zum Plausch zu treffen, bestehende Kontakte zu pflegen und neue zu knüpfen.

Auch findet hier der bisherige Büchertisch ein neues zu Hause. Die Bücher sind nun wöchentlich in der „Gruneme Stubb“ für alle zugänglich. Am letzten Donnerstag im Monat bleibt, aufgrund sehr großen Interesses, weiterhin das bisher stattfindende „Erzählcafé“ im Dorfgemeinschaftshaus bestehen. „Wir freuen uns über weitere Engagierte, die uns in der Arbeit unterstützen möchten oder eigene Angebote für die Dorfgemeinschaft anbieten möchten“, betont Heidi Unrath.

Ein passender Name für die Räumlichkeiten wird ebenfalls noch gesucht. Vorschläge können beim bevorstehenden Grenzgang am 25. März oder dem Erzählcafé am 29. März abgegeben werden. Zudem sind die Räumlichkeiten zu Beginn des Grenzganges für Interessierte kurz zu besichtigen.

Bei Interesse an den einzelnen Angeboten, hier die Ansprechpartner:

Spinnkreis: Ruth Böhm (Telefon 06251/64619)

„Let’s talk english“: Andrea Steinmann (Telefon 06251/68276)

„Gruneme Babbelstubb“: Doris Stärtzel (Telefon 06251/68827)

Offener Begegnungstreff: „Gruneme Stubb“, Heidi Unrath (Telefon 06251/62831). red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.03.2018