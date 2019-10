Neue Ausstellung im Damenbau

Auerbach.Der Kur- und Verkehrsverein Auerbach 1866 lädt zu einer neuen Ausstellung in den Damenbau des Fürstenlagers ein. Unter dem Titel „Natur-Impressionen“ zeigen die Künstlerinnen Anne-Sophie Koch und Seriban Köksal-Kurt ihre Arbeiten. Beide fühlen sich eng mit der Natur verbunden.

Anne-Sophie Koch fängt in ihren Arbeiten Stimmungen mit feinen Farbmischungen ein. Sie gibt dem Betrachter das Gefühl, in eine Wiese einzutauchen und bewegt sich in ihrer Malerei zwischen Realität und Abstraktion.

Fundstücke aus der Natur

Seriban Köksal-Kurt ist eine „Natursammlerin“. Fundstücke, Äste bis hin zu Haaren, werden feinst versponnen und verwoben und zu fragilen Objekten und Installationen verarbeitet. Zwei Künstlerinnen, die sich gut ergänzen.

Die Vernissage ist am Samstag, 2. November um 16 Uhr, die Finissage am Sonntag, 24. November um 11 Uhr. Geöffnet ist die Ausstellung bis 24. November jeweils samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr. red

