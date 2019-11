Neue Ausstellung im Fürstenlager

Auerbach.Die Künstlergruppe KuBeArt der Kunstfreunde Bergstraße lädt zu ihrer Ausstellung in den Damenbau des Fürstenlagers in Auerbach ein. Eröffnung ist Samstag (1.) um 16 Uhr. Unter dem Thema „Vielfalt“ zeigen die Künstler ihre Werke. So verschieden wie die ausstellenden Künstler, so vielfältig sind ihre Werke; immer sind es aber ganz persönliche, die sowohl mit Pinsel und Farbe als auch mit anderen Mitteln der künstlerischen Darstellung zur konkreten Anschauung gebracht werden.

Die ausstellenden Künstler sind: Andreas Göhde, Gilla Gromer-Königsfeld, Nancy Haag, Gerhard Kautz, Erika Mata, Veronika Petz, Ursula Rettig, Heidi Riebel, Sinasi Abdulai-Shena. Die Einführung übernimmt Andreas Göhde. Die musikalische Umrahmung liegt in den Händen der Musikschule Dieter Böck.

Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Letzter Tag der Ausstellung: Sonntag, 12. Januar 2020. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.11.2019