Neue Ausstellung im Hospiz

Bensheim.Seit 1987 ist Heidi Loeper mit zahlreichen Ausstellungen in der Region unterwegs. Am Sonntag, 18. November wird ihre neue Ausstellung mit dem Titel „Werkschau“ um 11 Uhr im Hospiz an der Kalkgasse eröffnet. Sie hat sich der karikaturistischen Malerei verschrieben und zeigt in ihren Werken das „pralle Leben in kleinen Welten“.

Heidi Loeper arbeitet gerne themenbezogen oder greift aktuelle Ereignisse auf und lässt sie in ihren Bildern einfließen. Deshalb sind ihre Werke nicht im Vorübergehen zu betrachten. Es sind die Details, die überall zu finden sind und zum Verweilen einladen.

Die Ausstellung kann bis Januar täglich von 9 bis 15 Uhr besichtigt werden. Da es am Hospiz keine Parkmöglichkeiten gibt, bitten die Verantwortlichen, in den umliegenden Parkhäusern zu parken. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 10.11.2018