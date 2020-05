Neue Ausstellung in der Galerie Krämer

Bensheim.Bilder von Iris Müller-Schwab sind bis zum 22. Mai in der Galerie Krämer reloaded in der Bahnhofstraße in Bensheim zu sehen.

Ausgestellt werden die Malereien und Zeichnungen im ersten Obergeschoss. Die Etage wurde während der coronabedingten Schließung renoviert „und erstrahlt nun heller und größer in neuem Glanz“, betonte Inhaberin Daniela Recktenwald.

Besucht werden kann die Werkschau von Iris Müller-Schwab mittwochs von 16 bis 18 Uhr, freitags von 13 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr in der Galerie. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 05.05.2020