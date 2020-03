Neue Besitzerin im Studio „Beautiful“

Bensheim.Lena Vieluf ist zertifizierte Kosmetikerin und hat jetzt das Kosmetikstudio „Beautiful“ in der Heidelberger Straße 30 in Bensheim übernommen. Ihr Angebot beginnt bei der klassischen Kosmetik – wie Reinigung und Behandlung des Gesichts inklusive einer Massage. Darüber hinaus bietet sie Behandlungen mit Ultraschall-Geräten, wodurch die Haut optimal mit Feuchtigkeit versorgt werden kann. Bei der Dermabrasion wird die Haut intensiv gepeelt, wodurch vergrößerte Poren minimiert werden und es zu einem ebenmäßigen Hautbild kommt. Akne-Narben und Pigmentstörungen nimmt sich Lena Vieluf ebenso an. Termine werden nach Vereinbarung vergeben. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 05.03.2020