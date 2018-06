Anzeige

Bensheim. Die neue Blütenkönigin ist in diesem Jahr kein Bensheimer „Eigengewächs“, sondern ein „Import“ aus Bürstadt: Linda Engelhard wird in den kommenden zwölf Monaten bei vielen öffentlichen Anlässen und Festen den Automobilclub und die Stadt Bensheim als sympathische Botschafterin repräsentieren. Gekrönt wird die 25-Jährige im Rahmen der Bürgerfest-Eröffnung am kommenden Donnerstag (7.).

Vermittelt wurde die junge Frau über eine Freundin, die in Bensheim wohnt und Mitglied des Automobilclubs ist. Viel Zeit zum Nachdenken brauchte Engelhard nicht: „Das hört sich gut an“, dachte sie spontan, und sagte nach kurzer Bedenkzeit zu. „Ich bin gerne unterwegs - so hat man die Chance, neue Leute und die Region kennenzulernen“, betont die hübsche junge Dame, die erst seit knapp einem Jahr in Bürstadt lebt.

Aufgewachsen ist sie in Dorn-Dürkheim, einer kleinen Ortsgemeinde im Landkreis Mainz-Bingen. Ihr Heimatdorf liegt mitten in Rheinhessen - im größten Weinbaugebiet Deutschlands. Kein Wunder, dass heimatliche Gefühle in ihr aufkommen, wenn Engelhard Bensheim besucht und die Weinberge erblickt. „Da fühle ich mich gleich heimisch“ - wenn auch die Dimensionen an der Bergstraße etwas kleiner sind als in der Weinregion Nummer eins.