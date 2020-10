Neue Broschüre über Frauenfußball in Gronau

Gronau.Beim Stichwort „Frauenfußball“ denkt heute im Fußballkreis Bergstraße wohl niemand an Gronau, sondern eher an die Hochburgen Heppenheim oder Winterkasten. Dabei war die SG Gronau ein wichtiger Wegbereiter, was die regionale Anerkennung der Sportlerinnen betrifft.

1955, im Gründungsjahr der SG Gronau, untersagte die männliche Führungsriege des Deutschen Fußballbundes (DFB) den Mitgliedsvereinen des größten deutschen Sportverbandes die Etablierung von Frauenfußball-Abteilungen. Erst im Herbst 1970 wurde dieses Verbot aufgehoben. Und bereits anderthalb Jahre nach der verbandlichen Legalisierung gründeten Gronauer Frauen ein Fußballteam.

Auf dem Dorf war das damals erst recht eine Sensation. Anlässlich der Weltmeisterschaft im Jahr 2011 in Deutschland veröffentlichte der heutige Ortsvorsteher Stefan Hebenstreit im Bergsträßer Anzeiger eine geschichtliche Abhandlung über die Erfolge der Gronauer Fußballerinnen.

Eine Überarbeitung dieses Textes hat die SG Gronau nun in Kooperation mit dem Ortsbeirat und der örtlichen Arbeitsgruppe Stadtteildokumentation in Form einer Broschüre herausgegeben. Viele bislang unveröffentlichte Fotos aus Privatbeständen und dem Vereinsarchiv veranschaulichen ein Stück lokale Sportgeschichte.

Die Drucklegung der 24 Seiten starken Publikation wurde vom „Fare Network“ unterstützt, einem europäischen Netzwerk mit Sitz in London, das sich unter anderem für den Abbau von Vorurteilen im Fußballsport einsetzt. Erhältlich ist die Broschüre exklusiv im Gronauer Dorfladen. red

