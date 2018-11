Neue Busse mit WLAN und Videoüberwachung

Bensheim. Zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember übernimmt die Verkehrsgesellschaft Gersprenztal (VGG) die Bedienung des Linienbündels Nördliche Bergstraße. Das Netz umfasst vier Verbindungen im Raum Bensheim. Zugleich wird auf einigen Stadtlinien die Taktfolge verbessert.

Die Gesellschaft wird den Busverkehr gemeinsam mit ihren lokalen Kooperationspartnern betreiben. Zum Start des neuen Fahrplans wurde die Flotte um 14 moderne, barrierefreie Niederflurfahrzeuge aufgestockt, die mit kostenlosem WLAN, Videoüberwachung und Klimaanlage ausgestattet sind. Ein GPS-System informiert Fahrgäste über Verspätungen oder Betriebsstörungen in Echtzeit.

Das mittelständische Unternehmen mit Hauptsitz in Reichelsheim erhielt den Zuschlag bei der europaweiten Ausschreibung des Linienbündels durch den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), der lokalen Nahverkehrsgesellschaft im Landkreis Bergstraße.

Der Bensheimer Verkehrsdezernent Andreas Born sprach von einem gut ausgebauten ÖPNV-Netz im Stadtgebiet und darüber hinaus. Parallel zum Beginn des Winterfahrplans wird ein neues, erweitertes Ruftaxi-Konzept eingeführt. Der Anspruch der Stadt, auf allen relevanten Strecken einen öffentlichen Nahverkehr anbieten zu können sei durch die Vergabe auch in Zukunft sichergestellt.

Um die regionalen Fahrpläne in Zukunft noch genauer mit den Kundenströmen abstimmen zu können ist in einigen Bussen ein automatisches Fahrgastzählsystem (AFZS) installiert. Um die Streckenplanung zu optimieren, benötige man zuverlässige Daten zum Fahrgastaufkommen, so Michael Winnes vom VRN. Die bisherigen stichprobenartigen manuellen Zählungen könnten saisonale Schwankungen nicht zufriedenstellend abbilden.

Mit AFZS sei eine lückenlose Erfassung der Fahrgäste in den Bussen möglich. Die gewonnenen Daten ermöglichen eine deutlich präzisere Planung und Ressourcenlenkung im Busbetrieb. (tr)

Mehr zum Thema in der Samstags-Ausgabe des BA

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.11.2018