Fehlheim.Der VfR Fehlheim bietet ab August zwei neue Fitnessprogramme an.

In der Ankündigung heißt es: „Kapow® ist ein Kardio Power Workout, welches Fitness, Dance und Functional Moves vereint. Das Programm enthält viele Inhalte aus der Physiotherapie und funktionellen Bewegungslehre. Dieses Programm überzeugt durch Wirksamkeit und passt sich jedem Teilnehmer an.“ Start ist am Dienstag, 7. August, 20 Uhr in Fehlheim (Sporthalle der Carl-Orff-Schule).

Das zweite Angebot heißt „Pound®“: „In der intensiven Cardio Jam Session wird simuliertes Schlagzeug spielen mit leichtem Widerstand kombiniert. Das Workout vereint Cardio, Pilates, Kraft-Trainings-Elemente sowie pylometrische und isometrische Bewegungsabläufe. Durch die kontinuierliche Bewegung des Oberkörpers mithilfe der leichten Stix werden mit jedem Song Kalorien verbannt.“