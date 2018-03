Neue Gesichter im Vorstandsteam

Anzeige

Nicht unerwähnt blieben auch die zahlreichen Treffen zwischen Beaunern und Bensheimern, abseits vom offiziellen Protokoll. Sie machen die über die Jahre gewachsene Freundschaft mehr als deutlich und sind Ansporn, das Band der Freundschaft nie abreißen zu lassen. So konnte zum Beispiel ein neuer Kontakt zwischen den Feuerwehren von Bensheim und Beaune hergestellt werden. Aktuelle Projekte sind die Anbahnung von Treffen der Tennisclubs in den beiden Städten sowie zwischen der Beauner Weinbauschule und den Bergsräßer Jungwinzern.

Die Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben durch Kassenwart Michael Rüth machte deutlich, dass die finanzielle Lage des Freundeskreises auf sehr stabilem Fundament gebaut ist. Zudem konnte der Plan, die Jugendarbeit stärker als bisher zu fördern, realisiert werden. So wurde auch das Ziel, nicht nur mehr Einnahmen, sondern auch mehr satzungskonforme Ausgaben zu tätigen, erreicht.

Satzungsänderung verschoben

Bevor es zur Wahl des neuen Vorstands ging, wurden die scheidenden Mitglieder Marlies Draudt, Sylvie Möhle-Mocquin und Karlhans Gärtner verabschiedet. Insbesondere von den vielfältigen und zahlreichen Aktivitäten des bisherigen Schriftführers Karlhans Gärtner hat der Verein viele Jahre profitiert. Der Vorsitzende Christoph Draudt bedankte sich ausdrücklich für die außerordentliche Unterstützung über eine so lange Zeit.

Für die scheidenden Mitglieder des Vorstands rücken Bärbel Roeder (Schriftführerin), Nicole Rußmann (Beisitzerin) und Matthias Rückert (Beisitzer) nach, die jeweils einstimmig gewählt wurden. Im Amt bestätigt wurden Ina Ley (Pressewartin), Pierre Montandraud (Stellvertretender Vorsitzender), Mouna Montag (Beisitzerin) und – von lautem Beifall begleitet – Christoph Draudt als Vorsitzender.

Die vorgesehene Abstimmung zur Satzungsänderung konnte nicht abgehandelt werden, da dazu die Anwesenheit von mindestens der Hälfte aller Mitglieder nötig gewesen wäre. Diese Beschlussfassung muss nun in einer neu angesetzten Versammlung durchgeführt werden.

Bevor der Abend mit dem gemütlichen Beisammensein endete, warb der Vorsitzende noch für die 2018 geplanten Veranstaltungen. Er unterstrich dabei auch die Bedeutung der möglichst aktiven Unterstützung aller Mitglieder. „Für die weitere Entwicklung unseres als auch anderer Vereine, die ausschließlich vom ehrenamtlichen Engagement leben, ist es ganz entscheidend, wie sehr Mitglieder dazu bereit sind, Verantwortung für die Idee und die Aktivitäten der Vereine zu übernehmen“, betonte Draudt.

Besonders hinweisen möchte der Verein auf eine Weinprobe mit der aus Puligny-Montrachet stammenden Winzerin Corinne Guillemard-Clerc am 17. März sowie auf eine Lesung mit dem in Deutsch schreibenden Schriftsteller Jean-Philippe Devise am 12. April.

Vom 25. bis 27. Mai geht es dieses Jahr wieder zum 24-Stunden-Gaudi-Radrennen. Interessierte sind eingeladen, die Unternehmung als Fan vor Ort zu unterstützen und sich den Fahrgemeinschaften anzuschließen. Infos hierzu erteilt Ina Ley (ina.ley@bensheim-beaune.eu).

Zusätzlich zu Vorträgen mit frankophilen Themen und Kochkursen sind unter anderem auch ein Besuch des Speyerer Weihnachtsmarktes sowie die Teilnahme an der internationalen Weinversteigerung in Beaune vorgesehen. Das erfolgreiche Jugendaustauschwochenende in Zusammenarbeit mit dem TSV Auerbach findet dieses Jahr im belgischen Malmedy statt. red

Weitere Info über den Freundeskreis gibt es im Internet unter www.bensheim-beaune.eu

