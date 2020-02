Bensheim.Nachdem der Gospelchor Getogether das vergangene Jahr mit zwei stimmungsvollen Weihnachtskonzerten abgeschlossen hat, ging es im neuen Jahr gleich wieder mit vollem Elan weiter. Ende Januar fand der lange ersehnte Chortag in Schwanheim statt, an dem neue Gospelsongs einstudiert, aber auch viel an Ausdruck, Präsenz, Rhythmus und Klang gearbeitet wurde.

Chorleiter Thorsten Mühlberger hatte erneut ganz besonders schöne Stücke ausgewählt: vom feurigen „Thank ya“, das aus seiner eigenen Feder stammt und südamerikanische Rhythmen mit Gospel vereint, über eine rockige Version von „Kumbayah“ bis hin zum zarten und hingebungsvollen „I Believe“.

Nach einem aktivierenden Warm-up wurde intensiv an den neuen Stücken gearbeitet. Die Lieder zogen den Chor sofort in ihren Bann und begeisterten die Sängerinnen und Sänger gleichermaßen. Aber es wurde nicht nur an den Tönen geprobt. Immer wieder baute Mühlberger kleine Rhythmuseinheiten ein, in denen durch verschiedene Übungen, Sprechgesang und Body-Percussion die Rhythmik der Lieder mit viel Spaß geübt wurde und spürbar ein „gemeinsamer Puls“ entstand. Es war wirklich erstaunlich für die Chormitglieder, wie die Stücke im Anschluss an diese Übungen nun „groovten“.

Weitere wichtige Übungsbausteine an diesem Tag waren Stimmbildung und Chorklang. Viele der Übungen orientieren sich an der CVT-Methode (Complete Vocal Technique). Diese Methode zeigt motivierend, wie die Stimme trainiert werden kann und wie verschiedene Klänge auf gesunde Weise erzeugt werden können. Ganz besonderen Wert legte der Chorleiter auf einen einheitlichen, gemeinsamen Chorklang, der viele Obertöne produziert und dadurch „strahlt“.

Das gelingt nur, wenn jeder Sänger genau intoniert, aber auch gleichzeitig den Klang seiner Töne an die der anderen angleicht. Dabei empfanden es die Chormitglieder als sehr bereichernd, dass Mühlberger selbst immer wieder mit seiner Stimme zeigte, wie man den Klang der Stimme verändern und anpassen kann.

Auch diese Übungen zeigten schon bald ihre Wirkung. Die neuen Stücke gewannen hörbar an Tiefe. Jedem einzelnen gelang es, die unterschiedlichen Stimmungen der Gospelsongs zu fühlen und diese Emotionen mit Stimme und Körper zum Ausdruck zu bringen. „Da habe ich jetzt richtig Gänsehaut gehabt, so schön war das“, bemerkte eine Sängerin sichtlich berührt nach dem Schlusslied – und damit sprach sie allen aus dem Herzen.

Am Samstag, 14. März, um 19.30 Uhr findet in der evangelischen Südostgemeinde Darmstadt ein Gemeinschaftskonzert der Chöre Git On Boa’d aus Darmstadt und Getogether aus Bensheim statt. Präsentiert werden groovige Gospels, berührende Worship-Songs und neu arrangierte Movie-Classics. Karten gibt es in der Tourist-Information Bensheim oder online: https://getogether.yapsody.com.

Zudem veranstaltet Getogether einen offenen Gospel-Workshop mit Thorsten Mühlberger vom 15. bis 17. Mai in der Stephanus-Gemeinde. Interessierte sind eingeladen. Nähere Info unter www.getogether.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.02.2020