Neue Halle für die Feuerwehr

Grund für das Projekt sind Mängel, die der Technische Prüfdienst Hessen bei einer Begehung im Jahr 2015 feststellte. Demnach entsprechen die Räume in ihrem derzeitigen Zustand nicht mehr den DIN-Vorschriften und Arbeitsstätten-Richtlinien. Der Prüfdienst kritisierte unter anderem, dass die Einsatzkleidung in der Fahrzeughalle untergebracht ist.

Außerdem fehlt bislang eine Geschlechtertrennung in den Sanitärräumen – derzeit sind in Schwanheim 25 Männer und drei Frauen in der Einsatzabteilung aktiv. Bei den genannten Maßnahmen handelt es sich um Umbauten, die in den vergangenen Jahren sukzessive auch schon in anderen Feuerwehrstützpunkten umgesetzt wurden.

Die neue Fahrzeughalle soll nordwestlich an das Bestandsgebäude angebaut werden und Platz für zwei Feuerwehrfahrzeuge bieten. Die Halle wird in Stahlbauweise mit einer Fassade aus Sandwichpaneelen und einem begrünten Stahlflachdach errichtet. Die geschlossene Fassade zum Nachbargrundstück soll nach derzeitigen Planungen begrünt werden.

Uneingeschränkt einsatzfähig

Das Erdgeschoss der bestehenden Fahrzeughalle wird zu Sozialräumen umgebaut und enthält dann die für Frauen und Männer getrennten Umkleide- und Sanitärräume sowie einen Lagerbereich. Dach und Fassade des bisherigen Gerätehauses, die im Jahr 2010 saniert wurden, bleiben von den Umbauten unberührt. Im Rahmen des Neu- und Umbaus wird auch das Außengelände entsprechend der neuen Ein- und Ausfahrten umgestaltet.

Während der Bauzeit wird die Feuerwehr Schwanheim uneingeschränkt einsatzfähig sein. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.02.2018