Auerbach.Für die Vorstellung der Traditionsfiguren verspricht die Abteilung „Auerbacher Kerb“ des Kur-und Verkehrsvereins Auerbach einige Überraschungen. Nach den Sommerferien gehen die Vorbereitungen für das diesjährige Traditionsfest im Oktober (13. bis 15. Oktober) in die heiße Phase.

Bereits am Sonntag, 12. August, steht eine wichtige Zwischenetappe vor der eigentlichen Großveranstaltung an: Die Vorstellung der Traditionsfiguren im Rahmen des Kurkonzerts mit Live-Musik durch den Swing Express findet im Kronepark statt. An diesem Tag werden in Auerbach wie gewohnt die neuen Traditionsfiguren der Bevölkerung vorgestellt.

Mit der Vorstellung verbunden ist der Plan, auf einen allgemeinen Trend hinzuweisen: Auch für die Kerwe-Abteilung des Kur- und Verkehrsvereins wird es immer aufwändiger, Helfer und ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden, um Veranstaltungen wie beispielsweise eine Kerb zu stemmen. Auch Repräsentanten wie die Traditionsfiguren sind immer schwerer zu finden.