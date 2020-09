Neue Initiative greift Rolf Richter an

Bensheim.Die sich in Gründung befindliche Wählerinitiative „Verantwortungsbewusste Bürger Bensheim“ (VBB) positioniert sich zur Bürgermeisterwahl. Ihrer Meinung nach, die sich auf „Umfragen unter vielen Bürgern“ stütze, ist Amtsinhaber Rolf Richter (CDU) nicht mehr tragbar, „da er die Stadtpolitik in seinen zurückgelegten Dienstjahren nicht zum Wohle der Stadt ausgeführt hat“.

Richter habe nicht nur einen „schlechten Führungsstil bewiesen“, sondern nach Ansicht der VBB im Vorfeld in Entscheidungsprozesse der Gremien eingegriffen und die Bürger in Beteiligungen nicht eingebunden. „Nicht nur die Atmosphäre im Rathaus, sondern auch das Verhältnis zu den Bürgern ist auf einem Tiefpunkt angelangt“, will die Wählervereinigung in Erfahrung gebracht haben.

Die vier anderen Kandidaten (Manfred Kern, Christine Klein, Frank Richter und Stefan Stehle) würden von der VBB nach deren Aussagen und ihrem Stil, wie sie sich eine Veränderung im Rathaus vorstellen, bewertet. Es gebe keine persönliche Empfehlung für eine Kandidatin oder einen Kandidaten. Für den Wähler „sollte der Wille zur Veränderung für dieses Amt oberste Priorität haben“. Die VBB versteht sich als Opposition, die „die Bensheimer bei der anstehenden Kommunalwahl aus allen Teilen der Bevölkerung vertreten möchte“. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.09.2020