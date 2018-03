Neue Kindertagesstätte in der Weststadt

Anzeige

Bensheim.Die nächste Investition in die Betreuungsangebote steht an: In der Sparkassenallee soll eine Kindertagesstätte mit fünf Gruppen errichtet werden (wir haben berichtet). Die CDU-Fraktion unterstützt das Vorhaben, um dem Bedarf an Plätzen für Kinder unter drei Jahren und bis zum Schuleintritt zu entsprechen.

„Um genügend Plätze anbieten zu können, wollen wir die bestehenden Einrichtungen sowie die Tagespflege ergänzen. Deshalb sind zusätzliche Gebäude an neuen Standorten erforderlich“, sagt Stadtverordneter Tobias Heinz.

In der neuen Tagesstätte in der Weststadt sollen 90 Plätze entstehen, zwei der Gruppen sind für Kinder unter drei Jahren vorgesehen. Das Neubaukonzept des beauftragten Planungsbüros liegt inzwischen vor, so dass die städtischen Gremien über das Vorhaben entscheiden können. Die Kosten für den Erwerb des Grundstücks und die Baumaßnahme betragen rund 5,1 Millionen Euro, davon werden 800 000 Euro durch einen Zuschuss des Landes Hessen aus dem Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung gedeckt.