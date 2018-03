Anzeige

Bensheim.5,1 Millionen Euro kostet der Neubau einer Kita an der Sparkassen-Allee. Eine Menge Geld, für das es aber ein „innovatives Gebäude mit einer spannenden Raumfolge für die Kinder“ (Erster Stadtrat Helmut Sachwitz) gibt. Einzug soll im Herbst 2019 sein.

Kommunalpolitisch stößt das Vorhaben auf wenig Widerstand. Gebaut werden muss, weil mittlerweile deutlich mehr Kinder in Bensheim leben, als ursprünglich prognostiziert. Ein Neubau wird deshalb bekanntlich nicht reichen, am Berliner Ring soll in den nächsten Jahren ein zweiter entstehen – und selbst dann könnte es sein, dass erneut nachgelegt werden muss.

Gebäude in Holzbauweise

Auf den Weg gebracht wird zunächst aber das Projekt in der Weststadt. Im Bauausschuss gab es ein einstimmiges Votum. Thomas Götz (GLB) lobte das „energetisch und ökologisch hohe Niveau“. Es sei ein Schritt in die richtige Richtung. Das Gebäude wird in Holzbauweise errichtet, erhält auf dem begrünten Dach eine Photovoltaikanlage und wird entsprechend gedämmt.