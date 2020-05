Neue Klappsitze auf dem Bergfriedhof

Freizeit

Mundartfreunde gestalten Wanderweg

Fritz Ehmke von den Mundartfreunden Südhessen ist in Lautertal kein Unbekannter. Viele kennen ihnen von Mundartabenden und Konzerten in Gadernheim und Reichenbach. Der Toningenieur im Ruhestand wohnt in Lützelbach in direkter ...