Neue Kleider für die Fraa vun Bensem

Bensheim.Liara tuschelte mit ihren beiden Klassenkameradinnen. „Ich sag jetzt was“, sagte Liara. Und sagte dann nichts, weil niemand im Raum Anstalten machte, ihr zuzuhören. Auf Nachfrage sagte Liara dann doch was und gab eine interessante und kenntnisreiche Einzelführung durch das Klassenzimmer und erklärte, was die 3c der Joseph-Heckler-Schule so gemacht hat, während der Projektwoche. Thema war in dieser Klasse „Der Blaue Reiter“.

Eine Woche lang widmeten sich die Schüler der Grundschule im Bensheimer Westen im Unterricht etwas abseits des Lehrplans vielfältigen Themen: Hundertwasser-Haus, Tierwelt, Weltraum, Freunde, Sockensuchmaschine, Indianer und vieles mehr standen auf dem Projektkompass. Am Freitagnachmittag präsentierten die Mädchen und Jungen die Ergebnisse des einwöchigen kreativen Prozesses ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern.

Mit viel Spaß bei der Sache

„Die Kinder waren wie immer mit sehr viel Spaß bei der Sache“, sagte Brigitte Wirth bei der Begrüßung der Gäste auf dem Schulhof. Die kommissarische Schulleiterin lobte nicht nur das große Engagement der Schüler, sondern freute sich zudem über den niedrigen Krankenstand während der Projektwoche.