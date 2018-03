Anzeige

Der Tennisclub Auerbach bietet hier für Neu- und Wiedereinsteiger die Möglichkeit, das Tennisspielen auszuprobieren, ohne Vereinsmitglied zu sein. Alle Interessenten sind hierzu willkommen, Tennisschläger sind vorhanden, geeignete Tennisschuhe sollten mitgebracht werden. Eine Anmeldung für den offenen Spielbetrieb am Donnerstag ist auch weiterhin nicht erforderlich, gerne kann natürlich vorher der persönliche Kontakt über Thomas Nolden oder die anderen Vorstandsmitglieder aufgenommen werden.

Sportlich durchläuft der Verein eine Phase der Neuorientierung, wie Sportwart Armin Krieg berichtete. Nachdem in der letzten Saison noch fünf Mannschaften in der Liga aktiv waren, und mit den Herren 50 und den Herren 60 jeweils den zweiten Platz in der Tabelle erreichen konnten, werden in der kommenden Saison mit den Damen 50, Herren 50 und Herren 60 voraussichtlich nur drei Mannschaften am Ligaspielbetrieb teilnehmen. Weiterhin wöchentlich angeboten wird das Jugendtraining, berichtete Jugendwart René Laszczik.

Spielbetrieb ab April

Die zahlreichen gesellschaftlichen Aktivitäten wie das Sommerfest, der organisierte Besuch einer Brauerei, Skatturnier und die Weihnachtsfeier fanden regen Zuspruch und sprechen für das äußerst aktive Vereinsleben, wie Gesellschaftswart Jürgen Knapp berichten konnte. Die Mitglieder freuen sich darauf, wenn voraussichtlich im April der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird. Bis dahin hat Platzwart Michael von Gerichten den Aufbau der Anlage nach der Winterpause organisiert.

Nachdem der TC Auerbach bereits sein 30-jähriges Bestehen feiern konnte, gab es nun anlässlich der Mitgliederversammlung die Gelegenheit, die langjährigen Mitglieder zu ehren und ihnen für die vielen Jahre aktiver Mitwirkung im Verein zu danken. Als Gründungsmitglieder und für 30 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Bernd Wieland, Jürgen Weidemann, Herwig Schön, Monika Wieland-Baer, Peter Görlinger sowie Hans Simbrik und Hans-Jürgen Bauer geehrt.

Herwig Schön bedankte sich für seine Ehrung mit einer launigen Rede. Mit der Entlastung des Vorstands endete eine harmonische Mitgliederversammlung des Tennisclubs Auerbach. nico

